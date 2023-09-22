Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В этом сезоне на северо-востоке Москвы реализовали сразу несколько крупных проектов благоустройства. В порядок привели парк "Долгие пруды", стадион в Тенистом проезде и другие объекты. Обо всех изменениях в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Новые проекты благоустройства пополнили качественное общественное пространство Северо-Восточного округа и создали жителям дополнительные возможности для прогулок и отдыха на свежем воздухе", – написал мэр.

Так, в парке "Долгие пруды" в районе Северном провели функциональное разделение территорий. Ближе к жилым домам оборудовали зоны отдыха со смотровыми площадками и амфитеатром, спортивную зону с тренажерами, боксерскими грушами и воркаут-комплексом, а также игровые площадки для детей разных возрастов.

Центральную часть парка в целом оставили нетронутой, чтобы сохранить экологический баланс. Из нового там установили только лавочки, а также сделали зону для дрессировки собак.

Кроме того, через парк проложили порядка четырех километров гравийных дорожек. Они в том числе обеспечивают проход от улицы Мерянки к Новодачному шоссе и станции Долгопрудная МЦД-1. А в районе реки Мерянки появился пандусный спуск.

Обновленный облик получил и стадион в Тенистом проезде в районе Свиблово. Там оборудовали новое поле с искусственным газоном, заменили трибуны. Также появились зоны для занятий теннисом, пинг-понгом, волейболом, кроссфитом и другими видами спорта. Несколько залов предусмотрели для занятий с детьми.

Недалеко от стадиона сейчас завершаются работы по благоустройству сквера, расположенного между проездом Русанова и улицей Седова. Там уже обновили уличное освещение, сделали детскую игровую зону и площадку для выгула собак. В спортивной зоне гуляющие могут сыграть в мини-футбол, настольный теннис или шахматы.

Сквер на площади Борьбы благоустроили в Марьиной Роще. Исторический облик и планировку места сохранили, а скульптуры, посвященные поэме Венедикта Ерофеева "Москва – Петушки", развернули друг к другу. Между ними проложили импровизированную железную дорогу, а рядом установили стенд с информацией о героях произведения. Также там обновили освещение, дополнительно озеленили территорию.

В Лосиноостровском районе работы прошли на территории, ограниченной Изумрудной улицей и одноименным проездом. Проектом предусмотрели спортивную зону и площадку для собак. Одной из особенностей места стала голубятня.

Территорию дополнительно озеленили – высадили больше 200 деревьев, разбили газоны и цветники. Также там установили более 70 новых скамеек и свыше 170 новых уличных фонарей.

В районе Южное Медведково обновился сквер вдоль улицы Молодцова. Там обустроили зоны отдыха с качелями, обновили покрытие дорожек и провели дополнительное озеленение. В районе дома 1 появился арт-объект в виде красного самолета Ан-2, посвященный покорителям Арктики и Антарктики.

В рамках работ в Бабушкинском районе новый облик получила территория, расположенная на пересечении улицы Менжинского и Енисейской. В районе метро появились зоны отдыха с качелями, а вблизи к торговому центру сделали тротуары и привели в порядок парковку.

Обновился и парк, расположенный у Ростокинского акведука. Там в рамках проекта по созданию Парка "Яуза" обустроили прогулочную и спортивную зоны. В последней появилось шесть площадок, одна из которых предназначена для занятий "Московского долголетия".

Ранее Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы поручил увеличить масштабы программы благоустройства городской среды. Особое внимание будет уделено крупным паркам города, в том числе паркам "Кузьминки-Люблино", "Сокольники" и Парку Горького.



Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды