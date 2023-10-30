Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Консервация сухого фонтана завершилась в парке "Ходынское поле" на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Демонтировали решетки, которые закрывают подземную чашу, слили воду, промыли оборудование с помощью моющих средств", – отмечается в сообщении.

По данным комплекса, специалисты продули трубопроводы для удаления оставшейся воды. Также были убраны фонари подводной подсветки и элементы, которые создают струи. Помимо этого, фонтан укрыли металлической конструкцией, чтобы защитить его зимой.

Сухой фонтан в парке "Ходынское поле" является одним из самых больших сухих фонтанов в столице. Он был открыт в августе 2018 года. Из подземной чаши бьют 245 струй под музыку и подсветку. Также сухой фонтан оснащен парогенератором.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади. Фонтаны отключили, из чаш слили воду, промыли гранитные поверхности и скульптуры, а также демонтировали струеобразующие элементы.

Консервацию сегментных фонтанов завершат у Монумента Победы в Москве