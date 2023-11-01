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Новости

01 ноября, 08:00

Город

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт дома 1968 года на улице Бажова

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт дома 1968 года на улице Бажова

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На северо-востоке столицы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание находится по адресу улица Бажова, 15, корпус 2. Дом был возведен в 1968 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад многоэтажки. Мастера при ремонте применили передовую технологию с нанесением полимерцементных смесей на армирующие сетки. Также отремонтировали кровлю и подвальные помещения, а еще заменили инженерные коммуникации.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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