"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт дома 1968 года на улице Бажова

На северо-востоке столицы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание находится по адресу улица Бажова, 15, корпус 2. Дом был возведен в 1968 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад многоэтажки. Мастера при ремонте применили передовую технологию с нанесением полимерцементных смесей на армирующие сетки. Также отремонтировали кровлю и подвальные помещения, а еще заменили инженерные коммуникации.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".