Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Город

"Мой район. Обратная связь": дом в неоклассическом стиле отремонтируют в Мещанском районе

"Мой район. Обратная связь": дом в неоклассическом стиле отремонтируют в Мещанском районе

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В центре столицы идет капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится на Неглинной улице.

Дом был возведен в 1891 году. На первом этапе мастера расчистили плоскости стен от накопившихся загрязнений и копоти. Они начали приводить в порядок поврежденные участки кирпичной кладки. После восстановительных процедур фасад будет окрашен. На финальной стадии специалисты обновят цокольное покрытие. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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