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07:45

Транспорт

Автовладельцы в РФ смогут застраховать свои машины на срок менее одного года

Автовладельцы в РФ смогут застраховать свои машины на срок менее одного года

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Автовладельцы смогут застраховать свои машины сроком всего на один месяц. Краткосрочные полисы ОСАГО должны появиться в России уже этой осенью.

Соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении. После принятия документа заключить договор страхования можно будет на один или несколько месяцев. В настоящее время минимальный срок составляет один год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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