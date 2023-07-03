Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократился до 9 км

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Автомобильный затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к вечеру понедельника, 3 июля, сократился до 9 километров, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, время ожидания составляет до шести часов. Очередь из автотранспорта со стороны полуострова составляет 200 метров, а время ожидания досмотра – 15 минут.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани организовали отдельную полосу для движения туристических автобусов, сообщает ТАСС. Они двигаются в сопровождении нарядов ДПС.

Автобусы пропускают по второй полосе подъезда к мосту. Она свободна, поскольку движение автомобилей организовано лишь по одной полосе.

Ранее сообщалось о заторе на Крымском мосту со стороны Кубани. Утром его протяженность достигла 13 километров.

Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения раздают ожидающим в очереди водителям и пассажирам воду. Также на подъезде к мосту были выставлены биотуалеты. На месте затора работают аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-Спас" и МЧС РФ.

В Крыму опубликовали рекомендации туристам для проезда по Крымскому мосту. Рекомендуется заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля.

Затор у Крымского моста достигал 10 километров 2 июля