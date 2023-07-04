Затор перед Крымским мостом со стороны полуострова ликвидировали

Фото: ТАСС/Юрий Березнюк

Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на пунктах досмотра ожидают в среднем не более шести автомобилей. До этого очередь из машин достигала ста метров. Сейчас время осмотра одного транспортного средства с минимумом вещей составляет около 6–7 минут.

Многокилометровый затор образовался перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края в минувшую субботу. Для решения проблемы на досмотровом пункте было увеличено число задействованных сотрудников.

Тем не менее протяженность очереди из автомобилей продолжала увеличиваться. Утром 3 июля она достигала 13 километров. А уже утром вторника, 4 июля, сократилась до четырех километров.

Тем временем со стороны полуострова ситуация в эти дни была значительно лучше. Например, накануне длина затора составляла порядка 200 метров, а время ожидания досмотра не превышало 15 минут.



Затор на подъезде к Крымскому мосту сократился до четырех километров