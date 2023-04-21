Строительство двух путепроводов между Южной рокадой и МСД близится к завершению – Собянин

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На первом участке пересечения Южной рокады с Московским скоростным диаметром (МСД) близится к завершению строительство двух двухполосных путепроводов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Мостовые сооружения готовы больше чем на три четверти", – написал мэр.

Тем временем на пересечении улиц Кантемировской и Кошкина приступили к возведению еще одного путепровода. Всего на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка возведут 7 путепроводов.

Южная рокада станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца (ТТК). Она соединит крупные городские магистрали – МКАД, Кутузовский, Мичуринский, Пролетарский и Ленинский проспекты. Помимо этого, рокада объединит ряд улиц, в том числе Профсоюзную, Люблинскую и другие.

Ранее стало известно, что до 2024 года в Москве реконструируют 22 транспортные развязки. В частности, один из объектов – транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотни – будет состоять из 5 эстакад-съездов, 3 путепроводов, 2 надземных и 1 подземного пешеходного перехода и облегчит передвижение для многих москвичей.

