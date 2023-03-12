Собянин: участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участок Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов уже на 80% и будет введен в эксплуатацию в мае 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"По проекту здесь будет 11 километров новых дорог, в том числе две эстакады, а также подземный пешеходный переход", – написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил мэр, сейчас специалисты прокладывают там теплосети, оборудуют дождевую канализацию, монтируют ограждения.

После запуска движения по этой части южного участка МСД улучшится транспортное обслуживание жителей района Печатники, подытожил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что южный участок МСД улучшит транспортную доступность 22 столичных районов. Он соединит наиболее крупные магистрали города, в том числе шоссе Энтузиастов, МКАД, Южную рокаду, Волгоградский проспект, ТТК и другие.



Собянин: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

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