Собянин: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин заявил, что южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) улучшит транспортное обслуживание жителей 22 столичных районов.

"Это участок, который соединяет МКАД и шоссе Энтузиастов и выходит на основную линию МСД. Важнейший участок, который будет обеспечивать лучшую транспортную доступность 22 районов Москвы", – отметил он.

Градоначальник сделал акцент на том, что все участки должны быть запущены одновременно, чтобы можно было соединить основной ход магистрали с южным направлением.

По словам Собянина, реализация этого масштабного проекта внесет большой вклад в развитие транспортной инфраструктуры города.

Работы на южном участке планируют завершить раньше установленного срока, добавил руководитель компании-подрядчика АО "Дороги и мосты" Алексей Крапивин. Он уточнил, что специалисты постараются закончить все к сентябрю.

Южный участок МСД, протяженность которого составит 28 километров, позволит соединить наиболее крупные московские магистрали:

шоссе Энтузиастов;

Рязанский проспект;

ТТК;

Волгоградский проспект;

улицу Шоссейную;

Каширское шоссе;

улицу Каспийскую;

Южную рокаду;

улицу Подольских Курсантов;

улицу Липецкую;

МКАД с выходом в ТиНАО через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

36 эстакад;

четыре тоннеля;

три моста;

13 путепроводов.

Всего планируется построить 96 километров дорог, включая 56 искусственных сооружений длиной 22 километра:В настоящее время готовность южного участка оценивают в 68%.

Ранее стало известно, что до конца 2023 года в Москве откроются три автомобильных моста. Один из них пройдет через затон Новинки на территории бывшего завода "ЗИЛ", второй свяжет части СВХ для выхода на трассу М-12, а третий появится на южном участке МСД от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.



Участок МСД от Грайвороновской до Шоссейной улицы достроят к концу 2023 года

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