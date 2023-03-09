15:33Мэр Москвы
Собянин: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин заявил, что южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) улучшит транспортное обслуживание жителей 22 столичных районов.
"Это участок, который соединяет МКАД и шоссе Энтузиастов и выходит на основную линию МСД. Важнейший участок, который будет обеспечивать лучшую транспортную доступность 22 районов Москвы", – отметил он.
Градоначальник сделал акцент на том, что все участки должны быть запущены одновременно, чтобы можно было соединить основной ход магистрали с южным направлением.
По словам Собянина, реализация этого масштабного проекта внесет большой вклад в развитие транспортной инфраструктуры города.
Работы на южном участке планируют завершить раньше установленного срока, добавил руководитель компании-подрядчика АО "Дороги и мосты" Алексей Крапивин. Он уточнил, что специалисты постараются закончить все к сентябрю.
Южный участок МСД, протяженность которого составит 28 километров, позволит соединить наиболее крупные московские магистрали:
- шоссе Энтузиастов;
- Рязанский проспект;
- ТТК;
- Волгоградский проспект;
- улицу Шоссейную;
- Каширское шоссе;
- улицу Каспийскую;
- Южную рокаду;
- улицу Подольских Курсантов;
- улицу Липецкую;
- МКАД с выходом в ТиНАО через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Всего планируется построить 96 километров дорог, включая 56 искусственных сооружений длиной 22 километра:
- 36 эстакад;
- четыре тоннеля;
- три моста;
- 13 путепроводов.
В настоящее время готовность южного участка оценивают в 68%.
Ранее стало известно, что до конца 2023 года в Москве откроются три автомобильных моста. Один из них пройдет через затон Новинки на территории бывшего завода "ЗИЛ", второй свяжет части СВХ для выхода на трассу М-12, а третий появится на южном участке МСД от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.
Участок МСД от Грайвороновской до Шоссейной улицы достроят к концу 2023 года
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