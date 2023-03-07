Участок Коммунарского шоссе достроят в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Кочубей

Строительство участка Коммунарского шоссе, который свяжет МКАД с автодорогой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе", планируется завершить в 2025 году. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Проектом предусматривается строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 6,3 километра, в том числе один путепровод длиной 482 метра. Это создаст новую, полноценную и бессветофорную транспортную связь на участке от МКАД до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе", – рассказал он.

По его словам, реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность поселений Сосенского и Воскресенского в ТиНАО, поселка Коммунарка, районов Южное и Северное Бутово, а также разгрузить южный участок МКАД, Калужское шоссе, проспект Куприна и ряд других улиц.

Загрутдинов добавил, что компания "Моспроект-3" завершит разработку соответствующей документации до конца марта, а строительные работы начнутся в период с апреля по июнь текущего года.

Ранее стало известно, что до конца 2023 года в Москве откроются три автомобильных моста. Один из них пройдет через затон Новинки на территории бывшего завода "ЗИЛ", второй свяжет части СВХ для выхода на трассу М-12, а третий появится на южном участке МСД от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.



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