Собянин поручил ускорить реконструкцию развязки МКАД в районе Липецкой улицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поручил генподрядчику ускорить реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы на юге Москвы. В ходе осмотра работ мэр заметил, что в этом районе столицы наблюдается напряженная транспортная ситуация.

"Надо ускорять строительство объекта. <...> Один из самых трудных участков МКАД, и транспортная ситуация в Бирюлеве Западном, Бирюлеве Восточном очень сложная", – сказал градоначальник.

По его словам, реконструкция объекта улучшит транспортную ситуацию не только в указанных районах, где проживают несколько сотен тысяч москвичей, но и непосредственно на МКАД.

В свою очередь, Алексей Козлов, вице-президент компании "МСУ-1", выступающей генподрядчиком, сообщил, что завершить работы и запустить движение планируется уже до конца текущего года, тогда как изначально крайним сроком сдачи объекта значился апрель 2024 года.

Козлов добавил, что к настоящему времени запущены два съезда в разные стороны. В работе между тем находятся семь путепроводов, тоннель и три пешеходных перехода.

Отмечается, что сегодня строительная готовность объекта составляет 48%. Вместо развязки клеверного типа там создадут многоуровневую конструкцию с направленными съездами. В рамках проекта будет построено 18,6 километра дорог. Обновленная развязка обеспечит в том числе выезд на федеральную трассу М-4 "Дон".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней готова практически наполовину. Она обеспечит прямой пропуск транспорта с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе, а также удобный подъезд к торговым центрам "Садовод" и "Мега".



В Москве завершается реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей

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