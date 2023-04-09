Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) началось строительство новой автодороги с выездом на Варшавское шоссе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Участок от улицы Южная в Щербинке до Залинейного переулка в поселении Рязановское сделаем четырехполосным. Выезжать на Варшавку и добираться до платформы Остафьево D2 будет удобнее", – написал мэр.

В рамках работ специалисты расширят Южную улицу и Залинейный переулок. В каждом направлении появятся по две полосы для движения автотранспорта.

Залинейный переулок будет продлен до Варшавского шоссе. Там появится съезд на трассу.

Около станции Остафьево второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) построят разворотное кольцо для городского транспорта.

Помимо этого, пояснил мэр, в рамках проекта обустроят пешеходный переход с велополосой и установят уличное освещение.

Открыть новую дорогу планируют в 2024 году.

Ранее стало известно, что в ближайшие два года в Москве, в районе путей Октябрьского направления МЖД и МЦД-1, построят путепроводы, которые свяжут Валаамскую улицу с улицей Академика Королева. Сейчас специалисты приступили к проектированию объектов. Строительство планируют завершить в 2025 году.



Собянин рассказал о начале строительства новой автодороги в ТиНАО

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