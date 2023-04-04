Завершено строительство путепровода длиной 176 метров через Кантемировскую улицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Путепровод на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) через Кантемировскую улицу готовят к открытию, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Длина путепровода составляет 176 метров. Было построено семь опор, на которых возведено пролетное строение из преднапряженного монолитного железобетона. Завершены работы по устройству парапетов как с внутренней, так и с внешней стороны путепровода", – рассказал он.

Бочкарев отметил, что по всей протяженности путепровода был уложен верхний слой щебеночно-мастичного асфальта, а также выполнена разметка проезжей части.

По его словам, строительство проводилось при сложных условиях интенсивного автомобильного движения на Кантемировской улице. Для безопасного ведения работ и бесперебойного движения транспорта специалисты разработали спецпроект организации дорожного движения.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что указанный путепровод оснастили наружным освещением, в рамках работ смонтировали 10 опор световых комплексов.

"Всего на участке Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления МЖД предусмотрено возведение четырех путепроводов: через Кантемировскую улицу, Кавказский бульвар, реку Городню и Котляковский ручей", – отметил он.

Он добавил, что строительные работы завершились и на путепроводе через Котляковский ручей.

Запуск движения по участку скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления МЖД создаст прямую транспортную связь и улучшит доступность между районами Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево Западное. Кроме того, будут созданы удобные пешеходные маршруты к общественной территории Аршиновского парка. Всего МСД улучшит транспортную доступность 48 районов, где проживают более 5 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара выполнено на 87%.

По словам Андрея Бочкарева, в данный момент специалисты ведут работы по переустройству инженерных коммуникаций, которые включают в себя кабельные линии, дождевую канализацию, наружное освещение, теплосеть и сети связи.



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