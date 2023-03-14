Автомобильный мост через реку Битцу на юге Москвы готов на 35%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве специалисты продолжают строительство автомобильного моста через реку Битцу. Этот мост входит в южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В данный момент работы выполнены на 35%, как уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, уже полностью выполнены две опоры моста, еще на двух работы близятся к завершению. Кроме того, специалистам предстоит установить еще одну опору, в настоящее время они сооружают верхнюю часть свайного фундамента.

"Всего при устройстве свайного фундамента моста погружено 275 свай", – добавил Бочкарев.

Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, угол пересечения мостового перехода с рекой Битцей составляет 60 градусов.

"Река в месте строительства не имеет судоходства, поэтому обеспечивать судоходные габариты не требуется. Также мост пересекает технологический проезд к разворотной площадке", – объяснил Кравцов.

Сообщается, что длина моста составит 109 метров, а ширина – 40 метров. Всего на нем будут предусмотрены восемь полос для движения транспорта – по четыре в каждую сторону. Помимо этого, здесь будут организованы два выезда: один – на МКАД, второй – на Симферопольское шоссе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов уже на 80% и будет введен в эксплуатацию в мае 2023 года. Мэр уточнил, что сейчас специалисты прокладывают там теплосети, оборудуют дождевую канализацию, монтируют ограждения.

До этого глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что строительство участка Коммунарского шоссе, который свяжет МКАД с автодорогой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, планируется завершить в 2025 году.

Собянин: Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 80%

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