Автоконцерны ограничивают работу своих приложений в России – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Западные автопроизводители ограничили функционал своих приложений для российских пользователей, под ограничения попали, в частности, Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault. Об этом со ссылкой на представителей отрасли сообщает газета "Известия".

"Владельцы этих машин не могут запустить с помощью приложения двигатель, посмотреть остаток топлива в баке, а также сталкиваются с более серьезными запретами, например, на обновление программ, которые контролируют работу мотора, ABS и тормозной системы", – заявил директор по развитию IT-технологий платформы Fresh Auto Дмитрий Савченко.

По его словам, из-за ограничений в работе приложений россияне также не смогут принять участие в отзывных кампаниях при выявлении технических недостатков.

Источник газеты сообщил, что полный функционал для россиян доступен у приложения Volvo, при этом в некоторых случаях приложение доступно и для тех машин, что были ввезены в Россию по параллельному импорту.

Кроме того, на данный момент полностью функционирует и приложение Land Rover, однако, только для тех автомобилей, что были официально поставлены в Россию.

Ранее сообщалось, что немецкий автобренд Mercedes-Benz отключит на территории России электронный сервис me ID, который позволяет дистанционно заводить двигатель и включать кондиционер. В компании сообщили, что отключение me ID может повлиять и на работу других сервисов компании.

Mercedes-Benz отключит россиянам возможность дистанционно заводить автомобили