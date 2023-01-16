Мобильные приложения ряда зарубежных автобрендов перестали работать в РФ – дилеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мобильные приложения ряда зарубежных автомобильных брендов перестали работать в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей дилерского центра "Автоспеццентр".

"Сервисы-коннекты по брендам Skoda, Kia, Infiniti, Nissan пока не работают. Производители Skoda, Infiniti, Nissan направляли уведомления (о предстоящем отключении. – Прим. ред.)", – отметил собеседник агентства.

Сообщается, что мобильные приложения для китайских брендов автомобилей – Mу Chery и Exeed AR – работают в штатном режиме.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz прекратит поддерживать большую часть своих сервисных программ на территории России. Организация "Союз автосервисов" отметила, что в Mercedes-Benz работают над офлайн-версиями приложений.

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