Mercedes-Benz прекратит поддержку большинства своих сервисных программ в России

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Mercedes-Benz прекратит поддерживать большую часть своих сервисных программ на территории России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Союз автосервисов".

"Диагносты потеряют доступ к диагностике и настройке систем и приборов автомобилей автоконцерна в онлайн-режиме", – отметили в "Союзе автосервисов".

В сообщении уточнили, что специалисты уже проверяли для регистрации face-id и геолокацию. Диагносты рассказали, что обойти систему либо невозможно, либо сложно. Организация отметила, что в Mercedes-Benz работают над офлайн-версиями приложений, однако на данный момент это пока не работает. Представители сообщили о временной приостановке отгрузки запчастей с центрального склада компании.

Ранее сообщалось, что сборка автомобилей Aurus в ОАЭ может начаться в 2024 году вместе с открытием там дилерского центра. А до этого на заводе в Елабуге в Татарстане стартовало серийное производство отечественных внедорожников класса люкс Aurus Komendant.

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