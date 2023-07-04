Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области перекрыли в южном направлении из-за ДТП

Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области перекрыли в сторону Новороссийска из-за аварии. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Автодора".

На трассе столкнулись две грузовые машины, в результате на юг проехать невозможно. Транспорт пустили по альтернативной дороге на 671-м километре. На месте аварии работают оперативные службы.

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