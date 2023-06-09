Песков обвинил Киев в атаках на жилые объекты после падения дрона в Воронеже

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Украинская сторона продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру РФ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с попаданием беспилотника в дом в Воронеже.

"Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома. Эта деятельность киевского режима продолжается, мы с ней продолжаем борьбу и продолжаем специальную военную операцию", – заявил Песков.

Он добавил, что в Кремле в курсе данной ситуации. Представитель Кремля добавил, что детали происшествия уточняются спецслужбами.

Беспилотник попал в жилой дом на улице Белинского в Воронеже. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что спецслужбы работают на территории ЧП.

После произошедшего выявили трех пострадавших. Они были ранены из-за осколков стекла. Им была оказана помощь на месте, от госпитализации жители дома отказались.

Гусев поручил предоставить поддержку жителям дома, пострадавшего от дрона. В управляющей компании уточнили, что многоквартирное здание получило повреждения с внешней стороны между вторым и третьим этажом.

Сейчас власти обсуждают вопрос, расселять ли после налета беспилотника только пострадавший подъезд или весь дом.

Ситуацию прокомментировали местные жители. Одна из них рассказала, что в момент подлета дрона она и ее дочь услышали хлопки, похожие на звук мопеда или мотоцикла. Буквально через минуту раздались два громких взрыва.

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