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07:33

Происшествия

Два беспилотника упали на трассе в Калужской области

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Два беспилотника упали на трассу М3 "Украина" в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299-м километре (Жиздра) и на 283-м километре (Думиничи) упали 2 БПЛА", – написал он.

Шапша уточнил, что детонации беспилотников не произошло. Территория их падения оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия и организованы пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Белгородском районе из-за атаки беспилотника загорелся энергетический объект. Тогда обошлось без пострадавших, потребителей также не отключило от энергосети.

2 июня, в лесу в Калужской области также упал беспилотник. По словам Шапша, на месте падения вспыхнул пожар, пострадавших не выявили.

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