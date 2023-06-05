Два беспилотника упали на трассе в Калужской области

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Два беспилотника упали на трассу М3 "Украина" в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299-м километре (Жиздра) и на 283-м километре (Думиничи) упали 2 БПЛА", – написал он.

Шапша уточнил, что детонации беспилотников не произошло. Территория их падения оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия и организованы пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Белгородском районе из-за атаки беспилотника загорелся энергетический объект. Тогда обошлось без пострадавших, потребителей также не отключило от энергосети.

2 июня, в лесу в Калужской области также упал беспилотник. По словам Шапша, на месте падения вспыхнул пожар, пострадавших не выявили.