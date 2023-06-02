Два дрона атаковали объекты ТЭК в Смоленской области

Фото: телеграм-канал "Василий Анохин"

Два беспилотных летательных аппарата атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, рассказал врио губернатора Василий Анохин.

По его словам, критических повреждений и пожаров не зафиксировали.

"Сегодня около 03:00 в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Анохин добавил, что все оперативные службы области находятся на месте происшествия для устранения последствий.

Ранее губернатор Смоленской области Владислав Шапша рассказал, что в регионе в лесу упал неопознанный объект. Он сообщил, что в результате падения там произошел взрыв. Пострадавших среди жителей не выявили.

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