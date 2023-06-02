09:02Происшествия
Два дрона атаковали объекты ТЭК в Смоленской области
Фото: телеграм-канал "Василий Анохин"
Два беспилотных летательных аппарата атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, рассказал врио губернатора Василий Анохин.
По его словам, критических повреждений и пожаров не зафиксировали.
"Сегодня около 03:00 в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет", – написал он в своем телеграм-канале.
Анохин добавил, что все оперативные службы области находятся на месте происшествия для устранения последствий.
Ранее губернатор Смоленской области Владислав Шапша рассказал, что в регионе в лесу упал неопознанный объект. Он сообщил, что в результате падения там произошел взрыв. Пострадавших среди жителей не выявили.
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