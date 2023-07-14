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10:55

Город

"Мой район. Обратная связь": дом работников фабрики "Большевик" отремонтируют в столице

"Мой район. Обратная связь": дом работников фабрики "Большевик" отремонтируют в столице

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В столице приводят в порядок дом работников фабрики "Большевик". Известное здание находится на Ленинградском проспекте.

Дом был возведен в 1949 году в стиле советского неоклассицизма. Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад здания и заменят внутренние инженерные системы. В настоящее время мастера заняты восстановлением архитектурных элементов и лепного декора. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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