Собянин рассказал о выставке архитектуры и дизайна "АРХ Москва"

Фото: stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы посетить Международную выставку-форум архитектуры и дизайна "АРХ Москва". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Знаковая архитектурная выставка страны традиционно собирает на площадке институты развития, девелоперские компании, архитектурные студии и дизайн-бюро, профильные учебные заведения, производителей и дистрибьюторов эксклюзивных материалов", – отметил Собянин.

Как отметил столичный градоначальник, ежегодно на площадке презентуют инновационные решения в сферах проектирования, строительства и оформления пространств. По словам Собянина, один из центральных стендов посвящен социальным объектам.

Кроме того, помимо традиционной экспозиции запланирована деловая программа, отметил московский мэр.

Собянин заявил, что отраслевые эксперты обсудят на форуме в том числе будущее Москвы и его жителей, перспективы профессий архитектора, строителя и девелопера, а также инновации в сфере проектирования и строительства.

Запланировано шесть дискуссионных площадок, в программе – 165 мероприятий, резюмировал столичный градоначальник.

"АРХ Москва" – одна из старейших архитектурно-строительных выставок столицы. Именно там представляют инновационные решения в сфере проектирования, строительства и оформления пространств.

28-я Международная выставка-форум архитектуры и дизайна "АРХ Москва" пройдет в столице с 24 по 27 мая. В этом году в ней примут участие свыше 200 компаний. Гостей и участников ждут профессиональный форум, просветительские и образовательные лектории, мастер-классы, воркшопы, инсталляции и специальные проекты.