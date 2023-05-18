28-я Международная выставка-форум архитектуры и дизайна "АРХ Москва" стартует 24 мая

28-я Международная выставка-форум архитектуры и дизайна "АРХ Москва" пройдет в столице с 24 по 27 мая. В этом году в ней примут участие свыше 200 компаний. Гостей и участников ждут профессиональный форум, просветительские и образовательные лектории, мастер-классы, воркшопы, инсталляции и специальные проекты.

"АРХ Москва" – одна из старейших архитектурно-строительных выставок столицы. Ежегодно она собирает ведущих российских и зарубежных архитекторов и дизайнеров. Именно там представляют инновационные решения в сфере проектирования, строительства и оформления пространств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.