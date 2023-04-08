Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 21:30

Общество

Около 35 тысяч юнармейцев приняли участие в акции "Верни герою имя"

Около 35 тысяч юнармейцев приняли участие в акции "Верни герою имя"

Патриарх Кирилл осветил вербу в храме Христа Спасителя

Подготовка мотоспасателей в Москве и протесты в Германии

Новости часа: ВСУ обстреляли Архангельское в Белгородской области

Почти тысяча человек пришли проститься с военкором Татарским в субботу

Большая очередь выстроилась к капсуле "Союз МС-18" на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о жизни медведя Диксона в столичном зоопарке

Сотрудники Мосгортранса примут участие в "Тотальном диктанте"

"Доктор 24. Темы недели": москвичей предупредили о скором начале сезона цветения

Синоптики рассказали, что температура в Москве превышает климатическую норму на 4 градуса

Около 35 тысяч юнармейцев приняли участие в акции "Верни герою имя". К ним присоединились более 43 тысяч горожан из разных регионов России.

Мероприятие приурочено к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях, собирают данные о павших героях, помогают людям найти информацию о погибших на войне родственниках.

Всего, с начала акции приведено в порядок более тысячи семисот обелисков и мемориалов и почти две тысячи воинских захоронений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика