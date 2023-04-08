Около 35 тысяч юнармейцев приняли участие в акции "Верни герою имя". К ним присоединились более 43 тысяч горожан из разных регионов России.

Мероприятие приурочено к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях, собирают данные о павших героях, помогают людям найти информацию о погибших на войне родственниках.

Всего, с начала акции приведено в порядок более тысячи семисот обелисков и мемориалов и почти две тысячи воинских захоронений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

