Москвичам рассказали о погоде 8 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидает столичный регион в субботу, 8 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 12 до 14 градусов, по области – от 10 до 15 градусов.

Скорость восточного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 758 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что 8 и 9 апреля, в столице будет солнечно, а температура может подняться до 15 градусов. При этом в субботу, 8 апреля, ночью ожидается температура около 0 градусов.

На следующей же неделе, воздух в Москве может прогреться до 20 градусов,заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он считает, что это может произойти в среду и четверг, 12 и 13 апреля, но подчеркивает, что подобные показатели для середины апреля не являются рекордными.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве в выходные 8–9 апреля

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