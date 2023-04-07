Пик половодья завершился в столичном регионе

Московский регион прошел пик половодья, но оно продлится еще две-три недели. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Как отметили в комплексе городского хозяйства, вода в столицу поступает из 15 водохранилищ, а пополнение запасов возможно только за счет естественного притока. Основной его объем формируется как раз во время весеннего половодья и дождевых паводков. Уровень наполненности водохранилищ в данный момент в среднем достиг 90%.

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