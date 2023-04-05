Москвичам пообещали солнечную погоду в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Синоптики спрогнозировали солнечную погоду без осадков в предстоящие выходные, 8 и 9 апреля. Температура в эти дни составит до 12 градусов, передает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного "Метеобюро" Татьяну Позднякову.

По ее словам, в выходные в Москве жителей и гостей столицы ожидает шикарная погода. Ее будет определять антициклон, однако он северного происхождения, что окажет влияние на ночную температуру.

"Минимальная температура и в субботу, и в воскресенье по региону – минус 1–4 градуса, то есть в Москве она будет от нуля до 2 градусов. Дневная температура будет в пределах 7–12 градусов, в Москве – 10–12 градусов", – поделилась Позднякова.

Она добавила, что в эти дни температура воздуха ожидается несколько выше климатической нормы. В выходные прогнозируется переменная облачность. Синоптик отметила, что погода в выходные подойдет для комфортного отдыха.

Ранее сообщалось, что в среду, 5 апреля, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем в столице будет колебаться от 12 до 14 градусов, по области – от 10 до 15 градусов.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 5 апреля

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