Россиян предупредили об опасности занятий спортом в холодную погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Занятия спортом на улице в холодную погоду могут привести к тому, что человек заболеет. Следует соблюдать ряд правил во время тренировки на свежем воздухе, предупредил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Переохлаждение ослабляет иммунитет, давая заболеваниям возможность превозобладать. Необязательно это может быть вирус: возможно воспаление мышц или верхних дыхательных путей, после чего присоединяется бактериальная инфекция", – объяснил он.

Кроме того, когда организм человека ослаблен, его собственная флора может начать работать против него, добавил Кондрахин. По его словам, это может спровоцировать обострение хронических заболеваний, привести к бронхиту, гаймориту и тонзиллиту.

Дополнительный риск создают повышенная влажность и ветер на улице.

"Спортом на улице можно заниматься, независимо от погодных условий. Просто надо иметь в виду, что мы должны адекватно одеваться. В зимний период должно быть термобелье, которое позволит отвести лишнюю влагу и не даст замерзнуть", – отметил специалист.

Термобелье следует подобрать и на весеннюю погоду, поскольку в переходный период между плюсовыми и минусовыми температурами риск заболеть повышается, объяснил эксперт.

Во время тренировки на свежем воздухе человек потеет, вся образовавшаяся влага уходит в одежду. Лучше всего выбирать хлопковые вещи, рекомендовал Кондрахин. После долгого занятия белье необходимо сменить как можно скорее, поэтому следует тренироваться недалеко от дома.

"При интенсивной нагрузке надо уходить в теплое помещение и переодеваться. После прихода домой нужно надеть сухое белье – этого достаточно", – резюмировал он.

Ранее фитнес-менеджер сети столичных фитнес-клубов Эдуард Шакул рассказал, как избежать судорог после занятий спортом. По его словам, мышечные спазмы появляются от перенапряжения, чтобы их избежать, необходимо начинать тренировку с разминки.

Специалист отметил, что судороги являются сигналом о том, что мышцы очень перенапряглись. А чтобы этого не происходило, необходимо постепенно увеличивать интенсивность тренировок.



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