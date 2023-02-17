Фитнес-тренер назвал самые эффективные упражнения для утренней зарядки

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Утренняя зарядка должна включать в себя растяжки или упражнения из йоги, которые помогают сохранить бодрость и работоспособность. Об этом News.ru сообщил фитнес-тренер Станислав Милославский.

Он посоветовал начинать день с потягиваний вверх, которые растягивают прямые мышцы живота.

"После чего мы садимся в позу самурая и находимся в этом положении в течение 15–20 секунд. Этого будет достаточно, чтобы запустить определенные процессы в организме. Затем можно вынести одну из ног вперед, как при выпаде, и руками сделать мах назад, тем самым потянуть мышцы сгибателя бедра", – указал эксперт.

Тренер отметил, что полезным утренним упражнением также является растяжка позвоночника. Для этого следует встать на четвереньки, правую руку отвести влево, внутрь и поднять наверх, добавил он.

"Так сделать шесть повторений на одну руку и на вторую, после чего лечь на спину, руки в разные стороны, сгибаем бедро и голень, чтобы было 90 градусов. Мы можем поводить ногами влево и вправо, и в этом случае потянется позвоночник. В каждую сторону по шесть раз. После чего полежать и продышаться 15–20 секунд", – сказал Милославский.

Собеседник издания уточнил, что зарядку необходимо выполнять на протяжении 6–12 минут.

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