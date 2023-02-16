Психолог рассказала, как начать день максимально бодро

Фото: depositphotos/AnmFoto

Дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту, эксперт в области межличностных коммуникаций Ксения Демина рассказала "Мосленте", как начать день максимально бодро. Она отметила, что благоприятный эмоциональный настрой и хорошее самочувствие помогают быстрее добиваться целей.

Специалист также обратила внимание на важность качественного сна.

"Уровень вашей энергии напрямую зависит от того, когда вы ложитесь спать и когда встаете. Важно засыпать и просыпаться рано. Тогда вы будете чувствовать себя бодрее и продуктивнее", – указала эксперт.

Она порекомендовала составлять список дел и на первую половину дня формировать "самые сложные" задачи.

"Завершая их, вы высвобождаете огромное количество энергии. Когда приходит осознание, что самые трудные и важные дела позади, весь день проходит на подъеме", – сказала Демина.

Психолог выделила и физические практики с утра. В них входят утренняя пробежка и обливание холодной водой, уточнила собеседница издания.

Последним в списке эффективных способов конфликтолог назвала духовные практики.

"Практикуйте медитацию, если с ее помощью восполняетесь и приобретаете огромный ресурс. Пробуйте разные методики, чтобы понять, какая из них подходит именно вам", – резюмировала она.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова сообщила, что холодное освещение в спальне и использование гаджетов перед отбоем мешают здоровому сну. По ее словам, для качественного сна также необходима комфортная температура и оптимальный уровень влажности в доме, особенно в зимний период.

"Доктор 24": сон против морщин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!