Сомнолог назвала простые советы, которые помогут просыпаться раньше

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Для бодрого пробуждения россиянам необходимо сразу после сна включать свет, а в летнее время – раскрывать занавески. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-сомнолога Софию Черкасову.

По мнению эксперта, свет воздействует на сетчатку глаза и подавляет выработку мелатонина. Таким образом система бодрствования организма активизируется быстрей.

Также, чтобы быстрее проснуться и начать свой день, можно сделать легкую зарядку.

"Когда сокращаются поперечно-полосатые мышцы, мы движемся, значит, бодрствуем. Это сигнал, что организму пора включаться. Для этого не нужно ходить в спортзал, а достаточно просто 10-минутной зарядки", – отметила Черкасова.

Еще врач-сомнолог советует обязательно утром позавтракать. Прием пищи запускает функции ЖКТ, а от этого просыпается весь организм. Если с утра нет аппетита, то нужно выпить хотя бы чашку чая или стакан воды.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы эффективно восстановить сбытый режим сна, нужно попробовать одну ночь просто не спать, а после этого лечь в правильное время. Этот метод подойдет только людям с крепким здоровьем и без хронических заболеваний.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!