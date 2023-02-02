Назван быстрый и действенный способ восстановить режима сна

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Врач-сомнолог Софья Черкасова объяснила, как можно быстро и эффективно восстановить сбитый режим сна. Об этом она рассказала в беседе с News.ru.

По мнению специалиста, здоровым людям можно попробовать одну ночь просто не спать.

"Не лечь в пять утра, как человек например привык, а просто не ложиться, потом провести день, после этого лечь в правильное время и дальше остается только поддержать этот режим", – предложила Черкасова.

Сомнолог также рассказала о более бережном способе, но он потребует больше времени. Этот метод предлагает для корректировки режима сна каждый день вставать на 30 минут или на 1 час раньше того времени, что было прежде. Засыпание в этом случае постепенно подстроится.

Ранее Софья Черкасова дала советы по обустройству спальни для здорового сна. Так, рекомендуется использовать теплое освещение, поддерживать уровень влажности и проветривать помещение непосредственно перед сном.



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