09:54Общество
В Роспотребнадзоре призвали стирать постельное белье не реже одного раза в неделю
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Постельное белье следует стирать не реже одного раза в неделю, утверждает младший научный сотрудник отдела токсикологии Института дезинфектологии ФБУН "ФНЦ гигиены имени Эрисмана" Роспотребнадзора Маргарита Матросенко.
По ее словам, простыни, пододеяльники и наволочки должны регулярно подвергаться очистке, ведь в них могут накапливаться частицы пота, мелкой грязи, перхоти и волос. Все это может стать причиной возникновения аллергенов, утверждает Матросенко. Также в кровати могут заводиться пылевые клещи.
Часто именно редкая стирка постельных принадлежностей может стать причиной раздражения слизистых оболочек, насморка и слезотечения. В некоторых случаях из-за этого начинается астма, считает эксперт.
В качестве примера Матросенко представила данные ВОЗ, согласно которым порядка 40% людей страдают от аллергии на пыль, которая была вызвана как раз пылевыми клещами. Обычно они обитают в подушках, одеялах, простынях и наволочках.
"Для эффективной стирки необходимо выбирать температурный режим около 60–70 градусов Цельсия. Постельное белье, выстиранное при низком температурном режиме, необходимо проглаживать", – поделилась Матросенко в интервью радио Sputnik.
Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что постельное белье с формальдегидом может спровоцировать развитие смертельных заболеваний. Он считает, что наличие такого вещества может представлять летальную угрозу для здоровья человека, так как оно имеет свойство менять клетки ДНК.
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