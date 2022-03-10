Аллерголог объяснила, для чего нужно регулярно чистить подушки

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Подушки необходимо регулярно чистить, а также менять их минимум раз в два года, поскольку в них со временем копятся пылевые клещи. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала аллерголог-иммунолог, сотрудница Первого МГМУ имени Сеченова Елена Москаева.

"Клещи домашней пыли прекрасно живут как в синтетических, так и в пуховых подушках. С периодичностью раз в полгода подушки необходимо чистить, термически обрабатывать", – сказала Москаева.

По ее словам, в теплое время года подушки можно выставить на солнце. Не лишним будет и постирать их. Что же до перьевых подушек, то их все же следует отдавать в специализированную чистку.

Аллерголог отметила, что из года в год количество аллергиков в мире растет, поэтому важно проводить предсезонную подготовку. Например, во время стирки постельного белья полоскать его следует дважды: это максимально уберет всех клещей и частицы человеческой кожи, которыми те питаются.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что аллергия может проявиться у человека и в период оттепели. По его словам, это связано с распространением спор плесневых грибов, а также химическим раздражением дыхательных путей из-за реагентов.

