Врач назвала заболевания, на которые может указывать сонливость

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Врач рассказала, с чем может быть связана испытываемая человеком сонливость и постоянная усталость. Об этом сообщает "Газета.ру".

В первую очередь, по словам специалиста, такое явление связано с заболеванием сахарным диабетом.

"Среди других симптомов – чувство жажды и медленная регенерация (например, царапины и порезы, которые заживают дольше обычного)", – заявила эксперт.

Также врач назвала возможной причиной сонливости анемию. При этом заболевании в крови снижен уровень железа, вследствие чего в ткани тела поступает недостаточно кислорода.

Кроме того, сонливость могут вызывать нарушения в области щитовидной железы. Если функция этого органа снижена, возможны также слабость, увеличение веса и нарушения менструального цикла у женщин.

Наконец, следует обратить внимание на содержание в организме витаминов и минералов. Основными веществами, влияющими на бодрость, врач назвала железо, витамины D, Е и В12, а также цинк, магний и калий.

Если же показатели анализов находятся в допустимых границах, можно обратиться к психотерапевту, чтобы проверить возможное влияние депрессивных состояний.

Врач-сомнолог София Черкасова ранее рассказала, как можно получить необходимый утренний заряд бодрости. Уместны будут светобудильники, а также употребление витамина D.

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