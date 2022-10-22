Врач рассказала, какой завтрак обеспечит энергию на весь день

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Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила важность полезного завтрака, который обеспечит энергию на весь день. Об этом пишет "Газета.ру".

Специалист предупредила, что продукты с большим содержанием сахара приводят к сонливости днем, поэтому лучше отказаться во время первого приема пищи от выпечки, круассанов, белого хлеба с вареньем, каш из пакетиков и сладких хлопьев.

"Человеку кажется, что такой завтрак пробуждает, но пока он доехал до работы – захотел спать, появляется жуткий упадок сил, падает внимание, начинает путаться сознание, снижается работоспособность", – рассказала врач.

Соломатина рекомендовала перейти на медленные углеводы, например, это могут быть цельнозерновые крупы и ржаной хлеб с отрубями. Эксперт также подчеркнула, что завтрак должен содержать белок.

Любые напитки не стоит пить на голодный желудок, добавила врач. Сахар в чай или кофе можно добавить, если завтрак был сытным.

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