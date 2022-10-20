Диетолог посоветовал есть больше масла и сала зимой

Фото: depositphotos/Dream79

В осенний и зимний сезоны организму требуется намного больше энергии. Поэтому в период холодов человеку необходимо больше употреблять масла, сала, а также перловки и других круп, сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Эксперт сообщил, что энергия нужна для поддержания температуры тела.

"В холодное время года надо добавлять в рацион больше животного жира. Жирное мясо, сало, сливочное масло, сметана, например. Больше сложных углеводов. Гречка, бурый рис, перловка и так далее", – цитирует Калинчива Ura.ru.

Тем, кто намерен за зиму сбросить несколько килограммов, специалист посоветовал не снижать суточный калораж более чем на 10%. Больший дефицит может оказать на организм негативное влияние.

До этого диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала, как не набрать лишние килограммы в период холодов. Вместо сырых овощей специалист порекомендовала употреблять в пищу больше отварных. Помимо этого худеющие могут разнообразить вкус блюд приправами и специями.



Эксперты рассказали, как правильно выбирать сливочное масло

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!