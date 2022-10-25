Назван эффективный способ просыпаться бодрым на работу

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Врач-сомнолог София Черкасова рассказала, как улучшить пробуждение в темное время суток и получить утренний заряд бодрости. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт напомнила, что в середине осени офисные сотрудники часто собираются на работу, когда солнце еще не встало, а возвращаются домой уже в сумерках. В связи с этим ощущается нехватка естественного света, способствующего выработке важных гормонов.

"В этом случае нужно вернуть свет. Можно пользоваться светобудильниками, это такие устройства, которые к заданному времени увеличивают освещенность в спальне. Даже через закрытые веки свет проникает и воздействует на сетчатку. Человек легче сбрасывает сонливость", – посоветовала Черкасова.

Если желание спать сохраняется, организм можно поддержать искусственным витамином D, дефицит которого особенно ощущается в осенне-зимний период. Для профилактики также следует поддерживать подвижный образ жизни, чаще бывать на улице и уделять время активному отдыху.

По мнению главного психиатра Москвы Георгия Костюка, нарушение сна человека может указывать на психическое неблагополучие – в частности, на тревожно-депрессивные расстройства. Эксперт также напомнил о важности сна как регулятора состояния организма.



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