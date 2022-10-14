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Общество

Врач рассказал, о каких болезнях говорит постоянная сонливость

Фото: depositphotos/fizkes

Постоянная сонливость может говорить о дефиците витамина D, анемии и депрессии. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Самая распространенная причина, из-за которой человеку все время хочется спать, – это дефицит витамина D. Обычно он наблюдается осенью, говорит эксперт.

"Это может быть и анемия, то есть нехватка кислорода тканям. Может быть и гипотиреоз – снижение функции щитовидной железы. У таких пациентов тоже постоянная сонливость", – отмечает Хухрев.

Это может быть хроническая депрессия, когда человек живет со сниженным уровнем энергии.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Чтобы выяснить точную причину, эксперт советует обратиться к врачу, который назначит все необходимые анализы.

Ранее россиян предупредили об опасной болезни, из-за которой может хотеться спать в дневные часы. По словам врача-сомнолога, кандидата медицинских наук Софии Черкасовой, речь идет о синдроме обструктивного апноэ сна.

Из-за этого недуга у человека ночью случаются остановки дыхания. В результате каждый раз происходит микропробуждение мозга. На фоне этой болезни повышаются риски инфаркта, инсульта и вероятность ДТП.

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