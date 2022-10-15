Психиатр рассказал о нарушении сна как индикаторе психического неблагополучия

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Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, о чем может свидетельствовать нарушение сна человека. Об этом сообщает РИА Новости.

"Одним из первых проявлений психического неблагополучия – мы говорим о тревожно-депрессивных расстройствах, связанных со стрессом, – является нарушение сна", – заявил эксперт.

Костюк объяснил, что выражаться проблема может в затрудненном засыпании или чрезмерно раннем пробуждении, задолго до заведенного будильника.

Психиатр назвал сон одним из мощнейших регуляторов состояния. Он подчеркнул, что его восстановление поможет выйти из положения психического неблагополучия.

Георгий Костюк посоветовал спать достаточное количество времени, придерживаться принципа "засыпаю сегодня – просыпаюсь завтра", а также поменьше пользоваться гаджетами. Кроме того, уместно поддерживать двигательную активность и снизить потребление алкоголя.

Ранее сомнолог Павел Кудинов объяснил, как снизить тревожность, которая мешает человеку заснуть при состоянии стресса. Для этого потребуется придерживаться режима, чтобы просыпаться и ложиться спать в одно и то же время.

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