В Москве снизился спрос на услуги фитнес-клубов в феврале – исследование

Фото: depositphotos/.shock

В феврале 2023 года спрос на приобретение услуг фитнес-клубов и тренажерных залов в столице снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные Москве 24 предоставили специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

В целом по РФ средний чек на фитнес-услуги и занятия в тренажерных залах за февраль составил 3 343 рубля. Такой показатель на 3% выше, чем в аналогичный период в прошлом году. Вместе с тем число покупок снизилось на 8%. В столице чек на фитнес-услуги и занятия в тренажерных залах в последнем месяце зимы в среднем равнялся 4 723 рублям. Это на 8% ниже, чем годом ранее. Тем не менее число покупок таких услуг в Москве снизилось на 9%.

Чаще всего в феврале этого года в столице приобретали абонементы в тренажерный зал. Кроме того, сопровождение фитнес-тренера и детские билеты на физкультурно-оздоровительные услуги. Помимо силовых упражнений, в тренажерном зале были популярны занятия стретчингом, а также такие тренировки, как "здоровая спина" и "красивые ягодицы".





из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД") После роста числа покупок год к году в январе на 3–4% в феврале на рынке фитнес-услуг фиксируется снижение. Это может быть связано как с более ранней реализацией спроса на такие услуги в связи с желанием компенсировать "прошлогодний стресс" позитивным настроем в начале года и более благоприятными погодными условиями (в сравнении с январем 2022 года), так и с продолжением "сберегательного" подхода потребителя к тратам в феврале.

Ранее россиян предупредили об опасности сидячего образа жизни. Отмечается, что при недостатке движения у человека происходит нарушение обмена веществ. Помимо того, в крови повышается уровень плохого холестерина. Также страдает сердечная мышца. Все это в результате может привести к развитию более серьезных недугов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!