Эксперт рассказала, чем опасен сидячий образ жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Гиподинамия, то есть недостаток движения, негативно сказывается на здоровье человека, поэтому сидячий образ жизни постоянно порицается, сообщает сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам врача-хирурга высшей категории, заведующей хирургическим отделением клинико-диагностического центра "Мединцентр" Елены Соловьевой, часто постоянное и длительное сидение, с которым могут сталкиваться офисные работники, становится причиной серьезных недугов, которые ухудшают качество жизни и в некоторых случаях даже становятся причиной летального исхода.
"Современные исследования показывают, что бездействие (лень) является причиной все большего числа ежегодных смертей. Сидячий образ снижает тонус жизненных центров и повышает внутрибрюшное давление на фоне застоя в системе кровообращения", – сказала Соловьева.
Врач отметила, что при малоподвижном образе жизни нарушается обмен веществ в организме, повышается уровень вредного холестерина в крови, ухудшается работа сердечной мышцы, что впоследствии может вызвать ряд других более серьезных заболеваний.
Если человек не занимается регулярно физической активностью, у него повышается риск таких заболеваний, как ожирение, сердечные заболевания, метаболический синдром, диабет 2-го типа, некоторые виды онкологических заболеваний, включая рак толстой кишки, а также страдают матка и молочные железы у женщин.
Все это влечет за собой сбои в других системах организма, что приводит к хроническим процессам, в частности варикозу, геморрою, гипертонии и другим.
Специалист рассказала, что вред от сидячего образа жизни можно снизить. Для этого нужно соблюдать общерекомендуемую норму шагов в 10 тысяч, заменить поездки на лифте в доме на подъемы по лестнице, в обеденный перерыв не проводить его целиком за столом, а частично использовать это время для прогулок на свежем воздухе.
Кроме того, совещания с коллегами рекомендуется проводить стоя, по возможности ходить в спортивный зал или на плавание. Также надо проходить регулярную диспансеризацию. Это позволит вовремя обнаружить какие-то изменения и предотвратить их развитие до более критичных стадий.
Ранее россиянам рассказали, какие продукты помогут чувствовать себя бодро в осенний период. По словам врача-терапевта, диетолога, доктора медицинских наук Маргариты Королевой, стоит обратить внимание на пищу с высокой питательной ценностью.
Это могут быть сезонные овощи, фрукты, зерновые, мясо, птица, рыба, орехи и авокадо.
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