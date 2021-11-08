Эксперт рассказала, кому вредно стоять в общественном транспорте

Многих раздражают невоспитанные молодые люди, которые никому не уступают места в общественном транспорте. Между тем некоторым пассажирам даже на пользу постоять в автобусах и метро. Мы выяснили, почему те, кто занимает сиденья, могут навредить своему здоровью.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение – жизнь

Специалисты отмечают, что недостаток движения влияет на все органы и системы человека, постепенно приводя к их дисфункции.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, от 60 до 85% населения во всем мире не получают достаточной активности. Малоподвижность (гиподинамия) – это четвертый по значимости фактор, способствующий глобальной смертности", – отмечает инструктор по адаптивной физической культуре Анна Батрак.

По словам эксперта, длительная гиподинамия вызывает постепенную атрофию мышечного аппарата, за которой следует вымывание кальция из костей и остеопороз.





Анна Батрак инструктор по адаптивной физической культуре Люди сидят дома, в автобусе, на работе. Их мышцы находятся в постоянном спазме. От этого отекают ноги, особенно колени, появляются боли в спине и пояснице, головные боли, одышка.

Эксперт отмечает, что повышение аппетита на фоне гипокинезии (недостаточной двигательной активности) вызывает ожирение, которое еще больше препятствует выполнению физических упражнений.



Бесплатный фитнес

В условиях офисной работы возможностей пройтись, размяться и даже постоять не так много. Эксперт отмечает, что преимущество пользования общественным транспортом в том, что он заставляет людей двигаться и помогает бороться с гиподинамией. На пользу идет и возможность стоять в вагоне метро, а не сидеть, уткнувшись в телефон.

"Если вы не попадаете в группу людей, которым рекомендовано сидеть, то возможности постоять в транспорте нужно радоваться и пользоваться ею. Такое положение отлично прорабатывает вестибулярный аппарат и включает глубокую мускулатуру тела, которая в обычной жизни не задействована", – комментирует эксперт.

По словам Анны Батрак, именно с глубокой мускулатурой, которая не видна обычному глазу, мы не работаем даже в фитнес-зале, уделяя внимание внешнему рельефу. В поездке можно менять руки, держась за поручни, переминаться с ноги на ногу, поворачиваться вправо и влево. Такое перемещение из пункта А в пункт Б способствует движению позвоночника, суставов и пробуждению мышц.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Группа риска

Однако есть люди, которым опасно балансировать и постоянно находиться на ногах, – это прежде всего беременные женщины. В частности, будущие мамы, по мнению эксперта, рискуют потерять равновесие.

"С увеличением срока беременности центр тяжести тела смещается вперед, что вызывает напряжение мышц спины и живота. После родов все вернется на свои места, но пока тело приспосабливается, беременной приходится непросто", – комментирует специалист.

Кроме того, необходимость ехать стоя во время беременности грозит нарушением осанки. Чтобы компенсировать изменение центра тяжести, женщина непроизвольно начинает выпячивать живот, отводя при этом плечи назад, или, наоборот, сводит их сильно вперед. При таких движениях нетренированный человек получает болевые синдромы.

"Опасно также давление на органы малого таза. Чем ближе к родам, тем больше становится матка. При положении стоя она еще больше начинает давить на нервные окончания и сосуды, окружающие позвоночник, а также чрезмерно растягивает мышцы живота, давит на тазовое дно. Сказывается на этом и увеличение массы тела", – комментирует Анна Батрак.

Таким образом, по словам эксперта, в организме беременной женщины на фоне снижения прочности костей, связок и устойчивости суставов происходит повышение нагрузки на весь опорно-двигательный аппарат. При недостаточных компенсаторных возможностях это приводит к различным патологическим состояниям.



Возраст – помеха

Неслучайно нужно уступать места и людям старшего возраста. Двигаться и стоять им лучше на свежем воздухе, а не в душном транспорте. По словам врача-терапевта Алексея Жито, длительной статической нагрузки следует избегать женщинам с 55 лет, а мужчинам – с 60. Если долгое время человек пожилого возраста стоит, держась за поручень, то происходит перенагрузка и зажатие определенных мышечных групп, отчего возможны спазмы.





Алексей Жито врач-терапевт Хронический спазм приводит к формированию грыж, а если они есть, то к их ущемлению. При резком торможении возможна нагрузка на костный аппарат и на суставы.

При поврежденных суставах, если имеется хроническое воспаление, оно может усугубиться. Особенно этому подвержены пожилые люди, которые едут в метро или автобусах с сумками из магазина. Не стоит ехать стоя и при остеопорозе – снижении костной плотности. В этом случае долго держаться за поручень даже опасно – возможен перелом костей предплечья, который наиболее часто встречается именно в старости.

"Страдают и пожилые граждане с варикозом нижних конечностей. Когда человек долго стоит, расширяются и набухают вены. Болезнь усугубляется, усиливается", – предостерегает эксперт.

При длительном стоянии кровь накапливается в венах, а ее объем циркуляции снижается. В душном транспорте это чревато снижением давления, вплоть до потери сознания.



Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Детское время

В категорию тех, кто имеет право сидеть в общественном транспорте, попадают также мамы с грудными детьми, дошкольники. некоторые дети младшего и школьного возраста.

Оживленные дискуссии часто ведутся по поводу того, стоит ли любой ценой усаживать детей в метро или автобусе. По словам врача-терапевта Алексея Жито, у ребенка не развит костный аппарат и не до конца сформирован вестибулярный, поэтому есть повышенный риск падения. Малышам, так же как и пожилым, вредно стоять, держась одной рукой за поручень. В зависимости от тренированности, детям нужно сидеть в общественном транспорте до 7–10 лет, чтобы исключить травмы, спазмы мускулатуры и искривление позвоночника.

Анна Батрак полагает, что если ребенок изнежен, слаб, не вынослив и привык в ущерб физической активности проводить время в гаджетах, то для него безопаснее будет сидеть. Необходимо обеспечить местом и детей, у которых есть сопутствующие заболевания.

"К таким проблемам относят сахарный диабет, ожирение, астму, сколиоз. Здоровым детям можно и нужно стоять в общественном транспорте, смотреть в окно, изучать мир, считать машины, количество остановок", – считает Анна Батрак.

Родители обязаны научить ребенка держаться за поручни, принимать удобное и устойчивое положение. Эксперт не рекомендует стоять в транспорте малышам до трехлетнего возраста. В этот период с детьми сложно найти общий язык, некоторые из них могут быть неуправляемы, в том числе в плане активности – бегать и прыгать в салоне или в вагоне. Это может нанести вред малышу.

В возрасте 3–4 лет, по мнению Анны Батрак, ситуация меняется. Многие дети начинают заниматься спортом, делают зарядку, выполняют физические упражнения в саду. По словам эксперта, в этот период связочный аппарат становится более крепким, а ребенок – выносливее. Он уже способен к координационным движениям, которые необходимы для поездок стоя в общественном транспорте. Некоторые малыши в таком возрасте сознательно принимают решение не садиться, подражая взрослым.

