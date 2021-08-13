Какие станции МЦД откроются до конца года

Еще шесть вокзалов МЦД столичные власти планируют открыть до конца текущего года. Все остановки расположатся на четвертом, Киевско-Горьковском диаметре от Апрелевки до Жуковского. Рассказываем, как будут выглядеть новые станции, а также о современном подходе к их обустройству.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый подход к строительству

Почти два года прошло с запуска первых столичных диаметров – МЦД-1 (Белорусско-Савеловский) и МЦД-2 (Курско-Рижский). По факту они стали наземными ветками метро, которые связали между собой Москву и область. Эти направления были выбраны первыми для открытия, так как инфраструктура на этих участках была в большей степени готова к работе в новом режиме.

Что касается новых диаметров, их могут запустить уже в ближайшие годы. Так, открытие Ленинградско-Казанского диаметра (МЦД-3) планируется на конец 2022 – начало 2023 года.

При этом работа по каждому диаметру, в том числе и по уже запустившимся, не останавливается ни на минуту: строятся новые станции, старые остановки реконструируют, территорию вблизи благоустраивают.





Сергей Собянин мэр Москвы Много объектов проектируется, строится на уже открытых диаметрах – МЦД-1 и МЦД-2. И готовимся к следующим пускам. Это МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5.

Так, за прошедшие полтора года на всех ветках столичных диаметров было открыто 18 современных остановочных пунктов. В текущем году для пассажиров станут доступны еще шесть новых вокзалов. Все они расположатся на четвертом, Киевско-Горьковском диаметре. Речь идет о станциях Кокошкино, Апрелевка, Толстопальцево, Матвеевская, Аминьевская и Минская.

При подготовке вокзалов МЦД власти используют абсолютно новый подход. Один из его ключевых элементов – это удобные, а главное, короткие пересадки на метро, МЦК и наземный общественный транспорт. Эта черта в наибольшей степени отличает современные диаметры от простых пригородных направлений.

Наземные и подземные переходы на каждой станции сохраняют безопасность пассажиров, а навесы во всю длину платформ защищают их от дождя, ветра и палящего солнца. Широкие переходы, большое количество касс, билетных автоматов и турникетов позволяют значительно экономить время пассажиров. Электронные табло, расположенные повсеместно, также сводят к минимуму поиск нужной платформы или выход в город. Пандусы, эскалаторы и лифты облегчают жизнь гражданам с инвалидностью, пожилым людям и родителям с колясками, а также делают диаметры комфортными и доступными для маломобильных групп населения.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станция Апрелевка

В настоящий момент реконструкция остановочного пункта находится в высокой степени готовности. Как сообщалось ранее, открыть для пассажиров станцию планируется до конца сентября 2021 года.

Работы на конечной станции четвертого диаметра начали еще в 2019 году. Она проводится по специальной технологии, которая позволяет не останавливать движение на вокзале. За годы реконструкции на МЦД Апрелевка построили три новые платформы с навесами на всю длину, а также мост-конкорс с вестибюлем. В последнем появятся зал ожидания, билетные кассы и автоматы, турникеты, а также туалеты.



Новая станция, помимо ситуации с транспортной доступностью улучшит, и пассажирскую инфраструктуру: она обеспечит безопасный транзит из одной части населенного пункта Апрелевка в другую, соединив две улицы – Первомайскую и Августовскую.



Во второй половине лета строители приступили к остеклению фасада пассажирского вестибюля-конкорса. Там будут установлены структурные витражи из закаленного прозрачного и затемненного стекла. Общая площадь остекления составит 5 тысяч квадратных метров, еще около 500 квадратных метров фасадов рабочие облицуют гранитом. Внутри вестибюля ведутся отделочные работы, монтируются потолочные конструкции и инженерное оборудование.

Также обустраивается выход из вестибюля на новую платформу № 1 – на ней в том числе проводятся отделочные работы.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

МЦД Минская

Столичные власти планируют открыть станцию Минская в конце текущего года для посадки и высадки пассажиров. Предполагается, что первое время поезда будут ходить до Киевского вокзала и обратно.

На станции МЦД-4 уже возвели два путепровода через одноименную улицу – двухпутный и однопутный. Вскоре там появится и третий – однопутный.

Под балочными конструкциями нового путепровода будет располагаться павильон, в который будут спускаться пассажиры, чтобы совершить пересадку с диаметра на станцию "Минская" Калининско-Солнцевской линии. Отмечается, что вход в подземку расположится в непосредственной близости от указанного павильона.

К текущему моменту завершены основные работы по строительству первой платформы островного типа. По всей длине расположится навес, защищающий пассажиров от капризов погоды. Спуск с платформы оборудуют эскалаторами и лифтами для доступности маломобильных групп населения.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще 4 современных вокзала

Станции МЦД-4 Кокошкино и Толстопальцево после реконструкции из обычных остановок пригородного транспорта превратятся в настоящие железнодорожные вокзалы. Первая находится в высокой степени готовности. Вторую станцию планируют открыть осенью текущего года. Также для пассажиров предусмотрены безопасные пешеходные переходы через железнодорожные пути.

Отличать новые вокзалы, как и все станции МЦД, будет максимально комфортная инфраструктура для пассажиров. После реконструкции появятся новые платформы, по всей длине накрытые навесами от дождя, снега и жары. К ним можно будет пройти через современные подземные и надземные вестибюли с турникетами. Выходы будут приспособлены для маломобильных групп населения. Повсеместно появятся электронные табло и навигация.

Открытие станции Матвеевская также запланировано на осень 2021 года. Для пассажиров будут доступны две крытые платформы, соединенные надземным пешеходным переходом. Пересекать железнодорожные пути будет безопасно и комфортно: над переходом возведут навес, а также оборудуют лифты и эскалаторы для пожилых и маломобильных людей.

Станцию МЦД Аминьевская также оборудуют навесами, современными турникетами и кассами, эскалаторами и лифтами. Данный вокзал будет иметь пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии метрополитена.

Кроме того, изменится и территория рядом с вокзалом. Там проведут благоустройство: рядом с платформой появится комфортная пешеходная зона и велосипедные дорожки. Кроме того, здесь возведут многофункциональный комплекс с подземным паркингом, а также организуют новые маршруты общественного транспорта.

