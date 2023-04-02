Москвичам предрекли солнечную погоду на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На следующей неделе в столичном регионе прогнозируется сухая солнечная погода с температурой до 13 градусов и повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По словам синоптика, в течение всей недели будет заметно повышаться атмосферное давление. Во вторник ожидается 748 миллиметров ртутного столба, а уже к выходным – 759–760.

"Это повышение говорит о том, что в атмосфере будет развиваться антициклональный тип атмосферной циркуляции, то есть будет развиваться антициклон, а значит погода будет солнечной, сухой и температурные показатели в теплой воздушной массе будут тоже повышаться", – цитирует Синенкова РИА Новости.

Синоптик добавил, что в понедельник и во вторник ожидаются небольшие дожди, температура днем достигнет 11–13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 4–6 градусов тепла. В среду погода будет без осадков с такой же температурой, как в понедельник и вторник. В четверг и пятницу также не прогнозируются осадки, однако стоит ожидать переменную облачность.

Ветер будет дуть северный и северо-восточный с порывами до 3–8 метров в секунду. Подобный показатель говорит о том, что весна приобрела устойчивость, заключил Синенков.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в столичный регион вернутся арктические вторжения в начале второй и третьей декады апреля. По его словам, температура останется в климатической норме.

Москвичей предупредили, что воздух в городе прогреется до 10 градусов 2 апреля

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!