Синоптики объяснили, стоит ли москвичам ждать потепления в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После похолодания в Москву вернется теплая погода, однако это случится не в ближайшие дни. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на синоптиков.

По словам метеорологов, неделя будет пасмурная и дождливая.

"В субботу, 1 апреля, в дневные часы температура воздуха поднимется до плюс 8–10 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди", – подчеркнули они.

Эксперты отметили, что в ночь на 2 апреля столбики термометров покажут до плюс шести градусов, днем потеплеет до 10–12 градусов.

В понедельник, 3 апреля, в ночные часы температура составит от плюс 5 до плюс 7 градусов, а днем она поднимается до 11–13 градусов тепла. 4 и 5 апреля ночью прогнозируется плюс 6 градусов, днем – плюс 8–13 градусов.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает облачная погода с небольшими осадками и температура до плюс 13 градусов на будущей неделе. Столбики термометров в понедельник, 3 апреля, покажут значения на 3–4 градуса выше нормы. Ночью температура составит около плюс 5 градусов, а днем будет от плюс 8 до плюс 13 градусов.

Метеоролог рассказал, когда вернется теплая погода в столичный регион

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