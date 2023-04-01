Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей и гостей Москвы ожидает облачная погода с небольшими осадками и температура до плюс 13 градусов на будущей неделе. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Столбики термометров в понедельник, 3 апреля, покажут значения на 3–4 градуса выше нормы. Ночью температура составит около плюс 5 градусов, а днем будет от плюс 8 до плюс 13 градусов. Также в этот день в столицу придет небольшой дождь.

Во вторник и среду, 3 и 4 апреля, ночная температура составит от плюс 3 до плюс 8 градусов, а днем – от 8 до 13 градусов тепла.

"Тот же температурный режим и циклоническая деятельность будет продолжаться и во второй половине следующей недели", – подчеркнул синоптик.

По словам метеоролога, после 4 апреля ночью ожидается от плюс 2 до плюс 7 градусов, а днем отметки достигнут 7–12 градусов тепла. В Подмосковье может потеплеть до 13 градусов.

В текущие выходные дни, 1 и 2 апреля, в столице ожидается облачная погода, дождь и мокрый снег. 1 апреля температура составит от плюс 6 до 8 градусов, а 2 апреля столбики термометров покажут от плюс 10 до плюс 12 градусов, резюмировал Вильфанд.

Ранее Анатолий Цыганков сообщил о погоде в Москве в выходные дни, 1 и 2 апреля. В воскресенье, 2 апреля, столбики термометров ночью покажут от 4 до 6 градусов тепла, а днем – от 10 до 12 градусов. Ветер окажется юго-восточным и будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.

Метеоролог рассказал, когда вернется теплая погода в столичный регион

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