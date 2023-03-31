Москвичей предупредили о дождях в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В предстоящие выходные ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По словам синоптика, в субботу и воскресенье столбики термометров будут держаться на показателе в 8–10 градусов тепла.

"Все выходные в Москве будут идти дожди, правда, кратковременные и необильные. Столбик же термометра встанет на отметке в 8–10 градусов тепла. А давление будет колебаться от 740 до 745 миллиметров ртутного столба", – поделился Шувалов.

Между тем в российском Гидрометцентре рассказали, что в пятницу, 31 марта, в столице ожидаются переменная облачность и небольшой дождь, по области местами умеренный. В дневное время в Москве температура воздуха составит от 6 до 8 градусов, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов. Вечером прогнозируется туман.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 31 марта

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